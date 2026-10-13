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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 93
Yunus
93
10:93
ولقد بوانا بني اسراييل مبوا صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ٩٣
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍۢ وَرَزَقْنَـٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا۟ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٩٣
وَلَقَدۡ
ﲃ
بَوَّأۡنَا
ﲄ
بَنِيٓ
ﲅ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
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مُبَوَّأَ
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صِدۡقٖ
ﲈ
وَرَزَقۡنَٰهُم
ﲉ
مِّنَ
ﲊ
ٱلطَّيِّبَٰتِ
ﲋ
فَمَا
ﲌ
ٱخۡتَلَفُواْ
ﲍ
حَتَّىٰ
ﲎ
جَآءَهُمُ
ﲏ
ٱلۡعِلۡمُۚ
ﲐﲑ
إِنَّ
ﲒ
رَبَّكَ
ﲓ
يَقۡضِي
ﲔ
بَيۡنَهُمۡ
ﲕ
يَوۡمَ
ﲖ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﲗ
فِيمَا
ﲘ
كَانُواْ
ﲙ
فِيهِ
ﲚ
يَخۡتَلِفُونَ
ﲛ
٩٣
ﲜ
[93] และโดยแน่นอน เราได้ให้บะนีอิสรออีลพำนักอาศัยอยู่ ณ สถานที่อันดี และเราได้ให้ปัจจัยยังชีพที่ดีมากมายแก่พวกเขา ดังนั้นพวกเขามิได้แตกแยกกันจนกระทั่งคัมภีร์ได้มายังพวกเขา แท้จริงพระเจ้าของเจ้าจะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในวันกิยามะฮฺ ในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกัน
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