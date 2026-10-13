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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 90
Yunus
90
10:90
۞ وجاوزنا ببني اسراييل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا الاه الا الذي امنت به بنو اسراييل وانا من المسلمين ٩٠
۞ وَجَـٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيًۭا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱلَّذِىٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا۟ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَنَا۠ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٩٠
۞ وَجَٰوَزۡنَا
ﱍ ﱎ
بِبَنِيٓ
ﱏ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﱐ
ٱلۡبَحۡرَ
ﱑ
فَأَتۡبَعَهُمۡ
ﱒ
فِرۡعَوۡنُ
ﱓ
وَجُنُودُهُۥ
ﱔ
بَغۡيٗا
ﱕ
وَعَدۡوًاۖ
ﱖﱗ
حَتَّىٰٓ
ﱘ
إِذَآ
ﱙ
أَدۡرَكَهُ
ﱚ
ٱلۡغَرَقُ
ﱛ
قَالَ
ﱜ
ءَامَنتُ
ﱝ
أَنَّهُۥ
ﱞ
لَآ
ﱟ
إِلَٰهَ
ﱠ
إِلَّا
ﱡ
ٱلَّذِيٓ
ﱢ
ءَامَنَتۡ
ﱣ
بِهِۦ
ﱤ
بَنُوٓاْ
ﱥ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﱦ
وَأَنَا۠
ﱧ
مِنَ
ﱨ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
ﱩ
٩٠
ﱪ
[90] และเราได้ให้บนีอิสรออีลข้ามทะเลพ้นไป ดังนั้นฟิรเอานฺและพลพรรคของเขาได้ติดตามพวกเขา (บะนีอิสรออีล) ไป โดยอธรรม และเป็นศัตรู จนกระทั่งเมื่อการจมน้ำมาถึงเขาแล้ว เขากล่าวว่า ฉันศรัทธาแล้วว่า แท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากผู้ซึ่งบะนีอิสรออีลได้ศรัทธาต่อพระองค์ และฉันคือคนหนึ่งในหมู่ผู้นอบน้อม
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