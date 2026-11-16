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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 9
Yunus
9
10:9
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم ٩
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَـٰنِهِمْ ۖ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَـٰرُ فِى جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ٩
إِنَّ
ﱘ
ٱلَّذِينَ
ﱙ
ءَامَنُواْ
ﱚ
وَعَمِلُواْ
ﱛ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱜ
يَهۡدِيهِمۡ
ﱝ
رَبُّهُم
ﱞ
بِإِيمَٰنِهِمۡۖ
ﱟﱠ
تَجۡرِي
ﱡ
مِن
ﱢ
تَحۡتِهِمُ
ﱣ
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
ﱤ
فِي
ﱥ
جَنَّٰتِ
ﱦ
ٱلنَّعِيمِ
ﱧ
٩
ﱨ
[9] แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและผู้ประกอบความดี พระเจ้าของพวกเขาจะทรงชี้แนะทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเขา เนื่องด้วยการศรัทธาของพวกเขา ภายใต้พวกเขามีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านซึ่งอยู่ในสวนสวรรค์อันเกษมสำราญ
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