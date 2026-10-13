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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 89
Yunus
89
10:89
قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ٨٩
قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٨٩
قَالَ
ﱁ
قَدۡ
ﱂ
أُجِيبَت
ﱃ
دَّعۡوَتُكُمَا
ﱄ
فَٱسۡتَقِيمَا
ﱅ
وَلَا
ﱆ
تَتَّبِعَآنِّ
ﱇ
سَبِيلَ
ﱈ
ٱلَّذِينَ
ﱉ
لَا
ﱊ
يَعۡلَمُونَ
ﱋ
٨٩
ﱌ
[89] พระองค์ตรัสว่า การวิงวอนของเจ้าทั้งสองถูกรับแล้ว เจ้าทั้งสองจงดำเนินตามแนวทางที่เที่ยงธรรม และอย่าปฏิบัติตามแนวทางของบรรดาผู้ไม่รู้
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Tafsir Fathul Majid
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