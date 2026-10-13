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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 88
Yunus
88
10:88
وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يومنوا حتى يروا العذاب الاليم ٨٨
وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةًۭ وَأَمْوَٰلًۭا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا۟ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٨٨
وَقَالَ
ﲶ
مُوسَىٰ
ﲷ
رَبَّنَآ
ﲸ
إِنَّكَ
ﲹ
ءَاتَيۡتَ
ﲺ
فِرۡعَوۡنَ
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وَمَلَأَهُۥ
ﲼ
زِينَةٗ
ﲽ
وَأَمۡوَٰلٗا
ﲾ
فِي
ﲿ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﳀ
ٱلدُّنۡيَا
ﳁ
رَبَّنَا
ﳂ
لِيُضِلُّواْ
ﳃ
عَن
ﳄ
سَبِيلِكَۖ
ﳅﳆ
رَبَّنَا
ﳇ
ٱطۡمِسۡ
ﳈ
عَلَىٰٓ
ﳉ
أَمۡوَٰلِهِمۡ
ﳊ
وَٱشۡدُدۡ
ﳋ
عَلَىٰ
ﳌ
قُلُوبِهِمۡ
ﳍ
فَلَا
ﳎ
يُؤۡمِنُواْ
ﳏ
حَتَّىٰ
ﳐ
يَرَوُاْ
ﳑ
ٱلۡعَذَابَ
ﳒ
ٱلۡأَلِيمَ
ﳓ
٨٨
ﳔ
[88] และมูซาได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของเรา แท้จริงพระองค์ทรงประทานความสำราญและทรัพย์สิน แก่ฟิรเอานฺและหัวหน้าของเขา ในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ข้าแต่พระเจ้าของเรา โดยพวกเขาจะทำให้ (กลุ่มชน) หลงจากแนวทางของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าของเรา ขอพระองค์ทรงทำลายทรัพย์สินของพวกเขา และทรงโปรดทำให้หัวใจของพวกเขาแข็งกระด้าง เพื่อมิให้พวกเขาศรัทธาจนกว่าพวกเขาจะเห็นการลงโทษอย่างเจ็บปวด
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