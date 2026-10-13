Когда Муса увидел жестокосердие и отвращение Фараона и египетской знати от истины, он проклял их и сказал: «Господи! Ты наделил Фараона и египетских вельмож драгоценными украшениями, роскошными убранствами, величественными домами, породистыми верховыми животными, многочисленными слугами и великим богатством. Господи! Они используют свое богатство для того, чтобы вводить людей в заблуждение. Они сбились с прямого пути и сбивают с этого пути остальных. Господи! Погуби их богатство или преврати его в груду бесполезных камней, а также ожесточи их сердца, дабы они не могли уверовать, пока не увидят мучительное наказание». После каждого проклятия пророк Харун говорил: «Аминь!» Они были разгневаны тем, что нечестивцы осмелились преступить законы Аллаха, распространять смуту среди рабов Божьих и сбивать людей с прямого пути. Они прекрасно знали, что Аллах непременно наказывает людей за подобные преступления и лишает их возможности уверовать, и поэтому они прокляли Фараона и египетскую знать.