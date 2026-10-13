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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 87
Yunus
87
10:87
واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المومنين ٨٧
وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًۭا وَٱجْعَلُوا۟ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةًۭ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٧
وَأَوۡحَيۡنَآ
ﲤ
إِلَىٰ
ﲥ
مُوسَىٰ
ﲦ
وَأَخِيهِ
ﲧ
أَن
ﲨ
تَبَوَّءَا
ﲩ
لِقَوۡمِكُمَا
ﲪ
بِمِصۡرَ
ﲫ
بُيُوتٗا
ﲬ
وَٱجۡعَلُواْ
ﲭ
بُيُوتَكُمۡ
ﲮ
قِبۡلَةٗ
ﲯ
وَأَقِيمُواْ
ﲰ
ٱلصَّلَوٰةَۗ
ﲱﲲ
وَبَشِّرِ
ﲳ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲴ
٨٧
ﲵ
[87] และเราได้วะฮียฺมายังมูซาและพี่ชายของเขา (ฮารูน) ให้จัดสร้างบ้านให้แก่กลุ่มชนของเจ้าทั้งสองในอียิปต์ และจงทำบ้านของพวกท่านเป็นกิบละฮฺ และจงดำรงการละหมาด และจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธา
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