ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 83
Yunus
83
10:83
فما امن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون ومليهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين ٨٣
فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌۭ مِّن قَوْمِهِۦ عَلَىٰ خَوْفٍۢ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٨٣
فَمَآ
ﱮ
ءَامَنَ
ﱯ
لِمُوسَىٰٓ
ﱰ
إِلَّا
ﱱ
ذُرِّيَّةٞ
ﱲ
مِّن
ﱳ
قَوۡمِهِۦ
ﱴ
عَلَىٰ
ﱵ
خَوۡفٖ
ﱶ
مِّن
ﱷ
فِرۡعَوۡنَ
ﱸ
وَمَلَإِيْهِمۡ
ﱹ
أَن
ﱺ
يَفۡتِنَهُمۡۚ
ﱻﱼ
وَإِنَّ
ﱽ
فِرۡعَوۡنَ
ﱾ
لَعَالٖ
ﱿ
فِي
ﲀ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲁ
وَإِنَّهُۥ
ﲂ
لَمِنَ
ﲃ
ٱلۡمُسۡرِفِينَ
ﲄ
٨٣
ﲅ
[83] ไม่มีใครศรัทธาต่อมูซานอกจากลูกหลานบางคนจากกลุ่มชนของเขา (บะนีอิสรออีล) เนื่องจากความกลัวต่อฟิรเอานฺ และหัวหน้าของพวกเขาจะทำความวุ่นวายแก่พวกเขา และแท้จริงฟิรเอานฺนั้นเป็นผู้หยิ่งผยองในแผ่นดิน และแท้จริงเขาอยู่ในหมู่ผู้ละเมิด
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลอนปัจจุบัน