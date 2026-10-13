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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 81
Yunus
81
10:81
فلما القوا قال موسى ما جيتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ٨١
فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ٨١
فَلَمَّآ
ﱓ
أَلۡقَوۡاْ
ﱔ
قَالَ
ﱕ
مُوسَىٰ
ﱖ
مَا
ﱗ
جِئۡتُم
ﱘ
بِهِ
ﱙ
ٱلسِّحۡرُۖ
ﱚﱛ
إِنَّ
ﱜ
ٱللَّهَ
ﱝ
سَيُبۡطِلُهُۥٓ
ﱞ
إِنَّ
ﱟ
ٱللَّهَ
ﱠ
لَا
ﱡ
يُصۡلِحُ
ﱢ
عَمَلَ
ﱣ
ٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﱤ
٨١
ﱥ
[81] เมื่อพวกเขาได้โยนไปแล้ว มูซาได้กล่าวว่า สิ่งที่พวกท่านนำมานั้นคือวิทยากล แท้จริงอัลลอฮฺจะทรงทำลายมัน แท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงทำให้การงานของบรรดาผู้บ่อนทำลายดีขึ้น
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