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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 80
Yunus
80
10:80
فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون ٨٠
فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ٨٠
فَلَمَّا
ﱈ
جَآءَ
ﱉ
ٱلسَّحَرَةُ
ﱊ
قَالَ
ﱋ
لَهُم
ﱌ
مُّوسَىٰٓ
ﱍ
أَلۡقُواْ
ﱎ
مَآ
ﱏ
أَنتُم
ﱐ
مُّلۡقُونَ
ﱑ
٨٠
ﱒ
[80] เมื่อนักวิทยากลมาแล้ว มูซาได้กล่าวกับพวกเขาว่า พวกท่านจงโยนสิ่งที่พวกท่านนำมาเพื่อจะโยนเถิด
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