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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 79
Yunus
79
10:79
وقال فرعون ايتوني بكل ساحر عليم ٧٩
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِى بِكُلِّ سَـٰحِرٍ عَلِيمٍۢ ٧٩
وَقَالَ
ﱁ
فِرۡعَوۡنُ
ﱂ
ٱئۡتُونِي
ﱃ
بِكُلِّ
ﱄ
سَٰحِرٍ
ﱅ
عَلِيمٖ
ﱆ
٧٩
ﱇ
[79] และฟิรเอานฺได้กล่าวว่า พวกท่านจงนำมาให้ฉัน นักวิทยากลผู้เชี่ยวชาญทุกคน
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