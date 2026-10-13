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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 74
Yunus
74
10:74
ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليومنوا بما كذبوا به من قبل كذالك نطبع على قلوب المعتدين ٧٤
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ بِمَا كَذَّبُوا۟ بِهِۦ مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ٧٤
ثُمَّ
ﲊ
بَعَثۡنَا
ﲋ
مِنۢ
ﲌ
بَعۡدِهِۦ
ﲍ
رُسُلًا
ﲎ
إِلَىٰ
ﲏ
قَوۡمِهِمۡ
ﲐ
فَجَآءُوهُم
ﲑ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
ﲒ
فَمَا
ﲓ
كَانُواْ
ﲔ
لِيُؤۡمِنُواْ
ﲕ
بِمَا
ﲖ
كَذَّبُواْ
ﲗ
بِهِۦ
ﲘ
مِن
ﲙ
قَبۡلُۚ
ﲚﲛ
كَذَٰلِكَ
ﲜ
نَطۡبَعُ
ﲝ
عَلَىٰ
ﲞ
قُلُوبِ
ﲟ
ٱلۡمُعۡتَدِينَ
ﲠ
٧٤
ﲡ
[74] หลังจากเขา (นูหฺ) แล้ว เราได้ส่งบรรดารอซูลไปยังประชาชาติของพวกเขา แล้วบรรดารอซูลเหล่านั้นได้นำหลักฐานอย่างชัดแจ้งมายังพวกเขา แต่พวกเขามิได้ศรัทธาในสิ่งที่พวกเขาได้เคยปฏิเสธต่อนูหฺมาก่อนแล้ว เช่นนั้นแหละ เราได้ประทับตราบนหัวใจของบรรดาผู้ฝ่าฝืนเหล่านั้น
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