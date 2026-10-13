После Нуха Аллах неоднократно отправлял своих посланников к неверующим народам, дабы они призвали людей вернуться на прямой путь и удержаться от поступков, обрекающих людей на погибель. Посланники подкрепляли свои проповеди ясными знамениями, свидетельствующими о правдивости того, что они проповедуют. Однако неверующие поспешно отвергали Божьих посланников, и тогда Всевышний Аллах подвергал их наказанию. Аллах запечатывал их сердца, после чего они уже не могли обратиться в правую веру, хотя прежде у них была такая возможность. По этому поводу Всевышний сказал: «Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз» (6:110). И если Аллах запечатывает сердца преступников, в них уже не может проникнуть добро. Однако Аллах не поступает с ними несправедливо - они сами обрекли себя на страдания, когда в первый раз отвергли явившуюся к ним истину.