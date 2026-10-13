[ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ ] له پاش نوحیش كۆمهڵێك پێغهمبهرانی ترمان نارد وهكو هودو صاڵح و ئیبراهیم و لوط و شوعهیب و جگه لهوان بۆ لای قهومهكانی خۆیان [ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ] ئهمانیش بهڵگهی ڕوون و ئاشكرا و موعجیزهیان بۆ هێنان [ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ] بهڵام ئیمانیان نههێنا بهوهی كه پێشتر بهدرۆیان زانیبوو [ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ (٧٤) ] چۆن مۆرماندا لهسهر دڵى ئهم كافرانه بهم شێوازهیش ئێمه مۆر ئهدهین بهسهر دڵی ئهو كهسانهی كه هاوشێوهى ئهمانه سنوور ئهبهزێنن له كوفر كردندا (كه ئهمهیش ههڕهشهیهكى سهخته له كافرانى قوڕهیش).