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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 66
Yunus
66
10:66
الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون ٦٦
أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ٦٦
أَلَآ
ﱰ
إِنَّ
ﱱ
لِلَّهِ
ﱲ
مَن
ﱳ
فِي
ﱴ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱵ
وَمَن
ﱶ
فِي
ﱷ
ٱلۡأَرۡضِۗ
ﱸﱹ
وَمَا
ﱺ
يَتَّبِعُ
ﱻ
ٱلَّذِينَ
ﱼ
يَدۡعُونَ
ﱽ
مِن
ﱾ
دُونِ
ﱿ
ٱللَّهِ
ﲀ
شُرَكَآءَۚ
ﲁﲂ
إِن
ﲃ
يَتَّبِعُونَ
ﲄ
إِلَّا
ﲅ
ٱلظَّنَّ
ﲆ
وَإِنۡ
ﲇ
هُمۡ
ﲈ
إِلَّا
ﲉ
يَخۡرُصُونَ
ﲊ
٦٦
ﲋ
[66] พึงทราบเถิด แท้จริงทุกสิ่งในชั้นฟ้าทั้งหลายและทุกสิ่งในแผ่นดินนั้นเป็นของอัลลอฮฺ และบรรดาผู้วิงวอนขอสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺนั้นจะไม่ปฏิบัติตามภาคีเหล่านั้น พวกเขาจะไม่ปฏิบัติตาม เว้นแต่การคาดคิดเท่านั้น และพวกเขามิได้ตั้งอยู่บนสิ่งใด นอกจากคาดคะเนขึ้น
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