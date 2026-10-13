ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 64
Yunus
64
10:64
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة لا تبديل لكلمات الله ذالك هو الفوز العظيم ٦٤
لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٦٤
لَهُمُ
ﱑ
ٱلۡبُشۡرَىٰ
ﱒ
فِي
ﱓ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱔ
ٱلدُّنۡيَا
ﱕ
وَفِي
ﱖ
ٱلۡأٓخِرَةِۚ
ﱗﱘ
لَا
ﱙ
تَبۡدِيلَ
ﱚ
لِكَلِمَٰتِ
ﱛ
ٱللَّهِۚ
ﱜﱝ
ذَٰلِكَ
ﱞ
هُوَ
ﱟ
ٱلۡفَوۡزُ
ﱠ
ٱلۡعَظِيمُ
ﱡ
٦٤
ﱢ
[64] สำหรับพวกเขาจะได้รับข่าวดี ในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และในโลกหน้า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในลิขิตของอัลลอฮฺ นั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลอนปัจจุบัน