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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 63
Yunus
63
10:63
الذين امنوا وكانوا يتقون ٦٣
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٦٣
ٱلَّذِينَ
ﱌ
ءَامَنُواْ
ﱍ
وَكَانُواْ
ﱎ
يَتَّقُونَ
ﱏ
٦٣
ﱐ
[63] คือบรรดาผู้ศรัทธา และพวกเขามีความยำเกรง
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