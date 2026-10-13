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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 60
Yunus
60
10:60
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ان الله لذو فضل على الناس ولاكن اكثرهم لا يشكرون ٦٠
وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٦٠
وَمَا
ﲡ
ظَنُّ
ﲢ
ٱلَّذِينَ
ﲣ
يَفۡتَرُونَ
ﲤ
عَلَى
ﲥ
ٱللَّهِ
ﲦ
ٱلۡكَذِبَ
ﲧ
يَوۡمَ
ﲨ
ٱلۡقِيَٰمَةِۗ
ﲩﲪ
إِنَّ
ﲫ
ٱللَّهَ
ﲬ
لَذُو
ﲭ
فَضۡلٍ
ﲮ
عَلَى
ﲯ
ٱلنَّاسِ
ﲰ
وَلَٰكِنَّ
ﲱ
أَكۡثَرَهُمۡ
ﲲ
لَا
ﲳ
يَشۡكُرُونَ
ﲴ
٦٠
ﲵ
[60] และบรรดาผู้ที่ปั้นแต่งความเท็จให้แก่อัลลอฮฺจะนึกคิดอย่างไรในวันกิยามะฮฺ แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงเป็นผู้มีบุญคุณต่อมนุษย์ แต่ว่าส่วนใหญ่ของพวกเขาไม่ขอบคุณ
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