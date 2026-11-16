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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 6
Yunus
6
10:6
ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون ٦
إِنَّ فِى ٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَّقُونَ ٦
إِنَّ
ﳀ
فِي
ﳁ
ٱخۡتِلَٰفِ
ﳂ
ٱلَّيۡلِ
ﳃ
وَٱلنَّهَارِ
ﳄ
وَمَا
ﳅ
خَلَقَ
ﳆ
ٱللَّهُ
ﳇ
فِي
ﳈ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﳉ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﳊ
لَأٓيَٰتٖ
ﳋ
لِّقَوۡمٖ
ﳌ
يَتَّقُونَ
ﳍ
٦
ﳎ
[6] แท้จริงการสับเปลี่ยนของกลางคืนและกลางวัน และที่อัลลอฮฺทรงสร้างในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้น แน่นอน เป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนที่มีความยำเกรง
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