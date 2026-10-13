Всевышний опроверг утверждения язычников, которые считали запрещенными некоторое из того, что им было дозволено, и считали дозволенным некоторое из того, чтобы им было запрещено. Аллах смилостивился над ними и позволил им употреблять в пищу мясо многих животных, а они по своему усмотрению разделили их на дозволенных и запрещенных. О Мухаммад! Они заслуживают порицания за подобные порочные утверждения, и посему спроси их: «Аллах дозволил вам поступать так или же вы говорите ложь от Его имени?» Прекрасно известно, что Аллах не позволял им поступать так. А это значит, что они являются лжецами.