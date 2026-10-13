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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 55
Yunus
55
10:55
الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولاكن اكثرهم لا يعلمون ٥٥
أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٥
أَلَآ
ﱙ
إِنَّ
ﱚ
لِلَّهِ
ﱛ
مَا
ﱜ
فِي
ﱝ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱞ
وَٱلۡأَرۡضِۗ
ﱟﱠ
أَلَآ
ﱡ
إِنَّ
ﱢ
وَعۡدَ
ﱣ
ٱللَّهِ
ﱤ
حَقّٞ
ﱥ
وَلَٰكِنَّ
ﱦ
أَكۡثَرَهُمۡ
ﱧ
لَا
ﱨ
يَعۡلَمُونَ
ﱩ
٥٥
ﱪ
[55] พึงทราบเถิด แท้จริงในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ พึงทราบเถิด แท้จริงสัญญาของอัลลอฮฺนั้นจะเกิดขึ้นจริง แต่ส่วนใหญ่ของพวกเขาไม่รู้
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