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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 50
Yunus
50
10:50
قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ٥٠
قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُهُۥ بَيَـٰتًا أَوْ نَهَارًۭا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥٠
قُلۡ
ﲮ
أَرَءَيۡتُمۡ
ﲯ
إِنۡ
ﲰ
أَتَىٰكُمۡ
ﲱ
عَذَابُهُۥ
ﲲ
بَيَٰتًا
ﲳ
أَوۡ
ﲴ
نَهَارٗا
ﲵ
مَّاذَا
ﲶ
يَسۡتَعۡجِلُ
ﲷ
مِنۡهُ
ﲸ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
ﲹ
٥٠
ﲺ
[50] จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) พวกท่านเห็นแล้วมิใช่หรือ หากการลงโทษของพระองค์ประสบแก่พวกท่านในเวลากลางคืนหรือเวลากลางวัน ทำไมพวกอาชญากรเหล่านั้นจึงขอร่นเวลา
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