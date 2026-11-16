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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 5
Yunus
5
10:5
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذالك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون ٥
هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءًۭ وَٱلْقَمَرَ نُورًۭا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ٥
هُوَ
ﲦ
ٱلَّذِي
ﲧ
جَعَلَ
ﲨ
ٱلشَّمۡسَ
ﲩ
ضِيَآءٗ
ﲪ
وَٱلۡقَمَرَ
ﲫ
نُورٗا
ﲬ
وَقَدَّرَهُۥ
ﲭ
مَنَازِلَ
ﲮ
لِتَعۡلَمُواْ
ﲯ
عَدَدَ
ﲰ
ٱلسِّنِينَ
ﲱ
وَٱلۡحِسَابَۚ
ﲲﲳ
مَا
ﲴ
خَلَقَ
ﲵ
ٱللَّهُ
ﲶ
ذَٰلِكَ
ﲷ
إِلَّا
ﲸ
بِٱلۡحَقِّۚ
ﲹﲺ
يُفَصِّلُ
ﲻ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﲼ
لِقَوۡمٖ
ﲽ
يَعۡلَمُونَ
ﲾ
٥
ﲿ
[5] พระองค์ทรงทำให้ดวงอาทิตย์มีแสงจ้าและดวงจันทร์มีแสงนวล และทรงกำหนดให้มันมีทางโคจร เพื่อพวกท่านจะได้รู้จำนวนปีและการคำนวณ อัลลอฮฺมิได้ทรงสร้างสิ่งเหล่านนั้น เว้นแต่ด้วยความจริง พระองค์ทรงจำแนกสัญญาณต่าง ๆ สำหรับหมู่ชนที่มีความรู้
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