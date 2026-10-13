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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 47
Yunus
47
10:47
ولكل امة رسول فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ٤٧
وَلِكُلِّ أُمَّةٍۢ رَّسُولٌۭ ۖ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٤٧
وَلِكُلِّ
ﱿ
أُمَّةٖ
ﲀ
رَّسُولٞۖ
ﲁﲂ
فَإِذَا
ﲃ
جَآءَ
ﲄ
رَسُولُهُمۡ
ﲅ
قُضِيَ
ﲆ
بَيۡنَهُم
ﲇ
بِٱلۡقِسۡطِ
ﲈ
وَهُمۡ
ﲉ
لَا
ﲊ
يُظۡلَمُونَ
ﲋ
٤٧
ﲌ
[47] และทุกประชาชาติมีรอซูลถูกส่งมา ดังนั้นเมื่อรอซูลของพวกเขาได้มาแล้ว กิจการระหว่างพวกเขาก็ถูกตัดสินโดยเที่ยงธรรม และพวกเขาจะไม่ถูกอธรรม
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