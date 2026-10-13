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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 44
Yunus
44
10:44
ان الله لا يظلم الناس شييا ولاكن الناس انفسهم يظلمون ٤٤
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْـًۭٔا وَلَـٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٤٤
إِنَّ
ﱎ
ٱللَّهَ
ﱏ
لَا
ﱐ
يَظۡلِمُ
ﱑ
ٱلنَّاسَ
ﱒ
شَيۡـٔٗا
ﱓ
وَلَٰكِنَّ
ﱔ
ٱلنَّاسَ
ﱕ
أَنفُسَهُمۡ
ﱖ
يَظۡلِمُونَ
ﱗ
٤٤
ﱘ
[44] แท้จริงอัลลอฮฺนั้นจะไม่ทรงอธรรมแก่มนุษย์แต่อย่างใด แต่ว่ามนุษย์ต่างหากที่อธรรมต่อตัวของพวกเขาเอง
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