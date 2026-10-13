Неверующие отказались уверовать в Коран, представляющий собой высшую истину, потому что не смогли постичь его откровений. А если бы они постигли кораническую мудрость и осознали истину надлежащим образом, то непременно уверовали бы в это Писание. Их неверие усугубляется тем, что до сих пор не исполнилось кораническое пророчество о наказании нечестивцев. Однако это неверие ничуть не отличается от поведения неверующих, которые жили в прошлом. Почему же они не задумываются над участью, которая постигла их предшественников? Воистину, они были погублены и искоренены. Пусть же безбожники остерегаются неверия, дабы их не поразило наказание, которое поразило целые поколения неверующих. Этот аят свидетельствует о необходимости внимательного изучения любого вопроса. А это значит, что людям не следует принимать или отвергать воззрения или предложения, пока они не будут досконально изучены.