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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 38
Yunus
38
10:38
ام يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ٣٨
أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍۢ مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٣٨
أَمۡ
ﲡ
يَقُولُونَ
ﲢ
ٱفۡتَرَىٰهُۖ
ﲣﲤ
قُلۡ
ﲥ
فَأۡتُواْ
ﲦ
بِسُورَةٖ
ﲧ
مِّثۡلِهِۦ
ﲨ
وَٱدۡعُواْ
ﲩ
مَنِ
ﲪ
ٱسۡتَطَعۡتُم
ﲫ
مِّن
ﲬ
دُونِ
ﲭ
ٱللَّهِ
ﲮ
إِن
ﲯ
كُنتُمۡ
ﲰ
صَٰدِقِينَ
ﲱ
٣٨
ﲲ
[38] หรือพวกเขากล่าวว่า เขา (มุฮัมมัด) เป็นผู้ปั้นแต่งขึ้น จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) พวกท่านจงนำมาสักบทหนึ่งเยี่ยงนั้น และจงเรียกร้องผู้ที่พวกท่านสามารถนำมาได้นอกจากอัลลอฮฺ หากพวกท่านเป็นผู้สัจจริง
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