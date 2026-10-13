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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 37
Yunus
37
10:37
وما كان هاذا القران ان يفترى من دون الله ولاكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ٣٧
وَمَا كَانَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٣٧
وَمَا
ﲊ
كَانَ
ﲋ
هَٰذَا
ﲌ
ٱلۡقُرۡءَانُ
ﲍ
أَن
ﲎ
يُفۡتَرَىٰ
ﲏ
مِن
ﲐ
دُونِ
ﲑ
ٱللَّهِ
ﲒ
وَلَٰكِن
ﲓ
تَصۡدِيقَ
ﲔ
ٱلَّذِي
ﲕ
بَيۡنَ
ﲖ
يَدَيۡهِ
ﲗ
وَتَفۡصِيلَ
ﲘ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﲙ
لَا
ﲚ
رَيۡبَ
ﲛ
فِيهِ
ﲜ
مِن
ﲝ
رَّبِّ
ﲞ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲟ
٣٧
ﲠ
[37] และอัลกุรอานนี้มิใช่จะถูกปั้นแต่งขึ้นโดยผู้ใดนอกจากอัลลอฮฺ แต่เป็นการยืนยันคัมภีร์ที่มีมาก่อน และเป็นการจำแนก ข้อบัญญัติต่าง ๆ ในนั้น ไม่มีข้อสงสัยในคัมภีร์นั้น ซึ่งมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลก
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