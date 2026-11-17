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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 27
Yunus
27
10:27
والذين كسبوا السييات جزاء سيية بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولايك اصحاب النار هم فيها خالدون ٢٧
وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌۭ ۖ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍۢ ۖ كَأَنَّمَآ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًۭا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٢٧
وَٱلَّذِينَ
ﱖ
كَسَبُواْ
ﱗ
ٱلسَّيِّـَٔاتِ
ﱘ
جَزَآءُ
ﱙ
سَيِّئَةِۭ
ﱚ
بِمِثۡلِهَا
ﱛ
وَتَرۡهَقُهُمۡ
ﱜ
ذِلَّةٞۖ
ﱝﱞ
مَّا
ﱟ
لَهُم
ﱠ
مِّنَ
ﱡ
ٱللَّهِ
ﱢ
مِنۡ
ﱣ
عَاصِمٖۖ
ﱤﱥ
كَأَنَّمَآ
ﱦ
أُغۡشِيَتۡ
ﱧ
وُجُوهُهُمۡ
ﱨ
قِطَعٗا
ﱩ
مِّنَ
ﱪ
ٱلَّيۡلِ
ﱫ
مُظۡلِمًاۚ
ﱬﱭ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱮ
أَصۡحَٰبُ
ﱯ
ٱلنَّارِۖ
ﱰﱱ
هُمۡ
ﱲ
فِيهَا
ﱳ
خَٰلِدُونَ
ﱴ
٢٧
ﱵ
[27] และบรรดาผู้ขวนขวายทำความชั่ว การตอบแทนความชั่วด้วยความชั่วเช่นเดียวกัน ความต่ำต้อยจะปกคลุมพวกเขา ไม่มีผู้คุ้มกันพวกเขาให้พ้นจากอัลลอฮฺได้ เสมือนว่าใบหน้าของพวกเขาถูกคลุมไว้ด้วยส่วนหนึ่งของกลางคืนอันมืดทึบ ชนเหล่านี้คือชาวนรก พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล
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