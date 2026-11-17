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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 26
Yunus
26
10:26
۞ للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولايك اصحاب الجنة هم فيها خالدون ٢٦
۞ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌۭ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌۭ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٢٦
۞ لِّلَّذِينَ
ﱁ ﱂ
أَحۡسَنُواْ
ﱃ
ٱلۡحُسۡنَىٰ
ﱄ
وَزِيَادَةٞۖ
ﱅﱆ
وَلَا
ﱇ
يَرۡهَقُ
ﱈ
وُجُوهَهُمۡ
ﱉ
قَتَرٞ
ﱊ
وَلَا
ﱋ
ذِلَّةٌۚ
ﱌﱍ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱎ
أَصۡحَٰبُ
ﱏ
ٱلۡجَنَّةِۖ
ﱐﱑ
هُمۡ
ﱒ
فِيهَا
ﱓ
خَٰلِدُونَ
ﱔ
٢٦
ﱕ
[26] สำหรับบรรดาผู้กระทำความดี จะได้รับความดี และได้เพิ่มขึ้นอีก ความหมองคล้ำและความต่ำต้อยจะไม่ปกคลุมใบหน้าของพวกเขา ชนเหล่านี้คือชาวสวรรค์ พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล
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