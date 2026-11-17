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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 23
Yunus
23
10:23
فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبيكم بما كنتم تعملون ٢٣
فَلَمَّآ أَنجَىٰهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ۖ مَّتَـٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٣
فَلَمَّآ
ﲅ
أَنجَىٰهُمۡ
ﲆ
إِذَا
ﲇ
هُمۡ
ﲈ
يَبۡغُونَ
ﲉ
فِي
ﲊ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲋ
بِغَيۡرِ
ﲌ
ٱلۡحَقِّۗ
ﲍﲎ
يَٰٓأَيُّهَا
ﲏ
ٱلنَّاسُ
ﲐ
إِنَّمَا
ﲑ
بَغۡيُكُمۡ
ﲒ
عَلَىٰٓ
ﲓ
أَنفُسِكُمۖ
ﲔﲕ
مَّتَٰعَ
ﲖ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﲗ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﲘﲙ
ثُمَّ
ﲚ
إِلَيۡنَا
ﲛ
مَرۡجِعُكُمۡ
ﲜ
فَنُنَبِّئُكُم
ﲝ
بِمَا
ﲞ
كُنتُمۡ
ﲟ
تَعۡمَلُونَ
ﲠ
٢٣
ﲡ
[23] ครั้นเมื่อพระองค์ทรงให้พวกเขารอดมาแล้วพวกเขาก็ทำความเสียหายในแผ่นดิน โดยปราศจากความเป็นธรรม โอ้มนุษย์เอ๋ย แท้จริงการทำความเสียหายของพวกเจ้านั้น มันเป็นอันตรายต่อตัวของพวกเจ้าเอง เป็นความเพลิดเพลินของชีวิตในโลกนี้เท่านั้น แล้วในที่สุดพวกเจ้าก็จะกลับไปหาเรา แล้วเราจะแจ้งข่าวให้พวกเจ้าทราบถึงสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไว้
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