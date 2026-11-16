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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 2
Yunus
2
10:2
اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هاذا لساحر مبين ٢
أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍۢ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ ٱلْكَـٰفِرُونَ إِنَّ هَـٰذَا لَسَـٰحِرٌۭ مُّبِينٌ ٢
أَكَانَ
ﱈ
لِلنَّاسِ
ﱉ
عَجَبًا
ﱊ
أَنۡ
ﱋ
أَوۡحَيۡنَآ
ﱌ
إِلَىٰ
ﱍ
رَجُلٖ
ﱎ
مِّنۡهُمۡ
ﱏ
أَنۡ
ﱐ
أَنذِرِ
ﱑ
ٱلنَّاسَ
ﱒ
وَبَشِّرِ
ﱓ
ٱلَّذِينَ
ﱔ
ءَامَنُوٓاْ
ﱕ
أَنَّ
ﱖ
لَهُمۡ
ﱗ
قَدَمَ
ﱘ
صِدۡقٍ
ﱙ
عِندَ
ﱚ
رَبِّهِمۡۗ
ﱛﱜ
قَالَ
ﱝ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﱞ
إِنَّ
ﱟ
هَٰذَا
ﱠ
لَسَٰحِرٞ
ﱡ
مُّبِينٌ
ﱢ
٢
ﱣ
[2] เป็นการประหลาดแก่มนุษย์หรือ ที่เราได้ให้วะฮียฺแก่ชายคนหนึ่งจากพวกเขา ให้เตือนสำทับมนุษย์ และแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าแท้จริงสำหรับพวกเขานั้น จะได้รับตำแหน่งอันสูงส่ง ณ ที่พระเจ้าของเขา บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่า แท้จริงนี่คือนักมายากลอย่างแน่นอน
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