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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 18
Yunus
18
10:18
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هاولاء شفعاونا عند الله قل اتنبيون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون ١٨
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـٰٓؤُلَآءِ شُفَعَـٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٨
وَيَعۡبُدُونَ
ﲑ
مِن
ﲒ
دُونِ
ﲓ
ٱللَّهِ
ﲔ
مَا
ﲕ
لَا
ﲖ
يَضُرُّهُمۡ
ﲗ
وَلَا
ﲘ
يَنفَعُهُمۡ
ﲙ
وَيَقُولُونَ
ﲚ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﲛ
شُفَعَٰٓؤُنَا
ﲜ
عِندَ
ﲝ
ٱللَّهِۚ
ﲞﲟ
قُلۡ
ﲠ
أَتُنَبِّـُٔونَ
ﲡ
ٱللَّهَ
ﲢ
بِمَا
ﲣ
لَا
ﲤ
يَعۡلَمُ
ﲥ
فِي
ﲦ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲧ
وَلَا
ﲨ
فِي
ﲩ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲪﲫ
سُبۡحَٰنَهُۥ
ﲬ
وَتَعَٰلَىٰ
ﲭ
عَمَّا
ﲮ
يُشۡرِكُونَ
ﲯ
١٨
ﲰ
[18] และพวกเขาจะเคารพภักดีสิ่งอื่นไปจากอัลลอฮฺ ที่มิได้ให้โทษแก่พวกเขา และมิได้ให้ประโยชน์แก่พวกเขา และพวกเขาจะกล่าวว่า เหล่านี้คือผู้ช่วยเหลือเรา ณ ที่อัลลอฮฺ จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) พวกท่านจะแจ้งข่าวแก่อัลลอฮฺด้วยสิ่งที่พระองค์ไม่ทรงรู้ ในบรรดาชั้นฟ้าและในแผ่นดินกระนั้นหรือ พระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์และทรงสูงส่ง เหนือสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีขึ้น
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