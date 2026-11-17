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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 17
Yunus
17
10:17
فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون ١٧
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٧
فَمَنۡ
ﲁ
أَظۡلَمُ
ﲂ
مِمَّنِ
ﲃ
ٱفۡتَرَىٰ
ﲄ
عَلَى
ﲅ
ٱللَّهِ
ﲆ
كَذِبًا
ﲇ
أَوۡ
ﲈ
كَذَّبَ
ﲉ
بِـَٔايَٰتِهِۦٓۚ
ﲊﲋ
إِنَّهُۥ
ﲌ
لَا
ﲍ
يُفۡلِحُ
ﲎ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
ﲏ
١٧
ﲐ
[17] ดังนั้น ผู้ใดเล่าจะอธรรมยิ่งกว่าผู้กล่าวเท็จต่ออัลลอฮฺ หรือผู้ปฏิเสธต่อบรรดาโองการของพระองค์ แท้จริงบรรดาผู้ทำผิดนั้นย่อมไม่บรรลุความสำเร็จ
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