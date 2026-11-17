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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 16
Yunus
16
10:16
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون ١٦
قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُۥ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرَىٰكُم بِهِۦ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًۭا مِّن قَبْلِهِۦٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٦
قُل
ﱬ
لَّوۡ
ﱭ
شَآءَ
ﱮ
ٱللَّهُ
ﱯ
مَا
ﱰ
تَلَوۡتُهُۥ
ﱱ
عَلَيۡكُمۡ
ﱲ
وَلَآ
ﱳ
أَدۡرَىٰكُم
ﱴ
بِهِۦۖ
ﱵﱶ
فَقَدۡ
ﱷ
لَبِثۡتُ
ﱸ
فِيكُمۡ
ﱹ
عُمُرٗا
ﱺ
مِّن
ﱻ
قَبۡلِهِۦٓۚ
ﱼﱽ
أَفَلَا
ﱾ
تَعۡقِلُونَ
ﱿ
١٦
ﲀ
[16] จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) หากอัลลอฮฺทรงประสงค์ ฉันจะไม่อ่านอัลกุรอานแก่พวกท่าน และพระองค์จะไม่ให้พวกท่านได้รู้อัลกุรอานนั้น แน่นอนฉันได้มีอายุอยู่ในหมู่พวกท่านมาก่อนนั้น พวกท่านไม่ใช้สติปัญญาคิดบ้างหรือ
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