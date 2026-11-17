О люди! Мы сделали вас преемниками древних народов для того, чтобы посмотреть, каковы будут ваши поступки и деяния. Если вы сделаете полезные выводы из повествований о ваших предшественниках, последуете за знамениями Аллаха и уверуете в Его посланников, то обретете спасение как при жизни на земле, так и после смерти. Но если вы станете поступать так, как поступали беззаконники, которые жили до вас, то вас постигнет наказание, которое постигло ваших предшественников. И если вас предостерегли от наказания, то никто, кроме вас, не понесет ответственности за ваши преступления.