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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 13
Yunus
13
10:13
ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليومنوا كذالك نجزي القوم المجرمين ١٣
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۟ ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ وَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٣
وَلَقَدۡ
ﲫ
أَهۡلَكۡنَا
ﲬ
ٱلۡقُرُونَ
ﲭ
مِن
ﲮ
قَبۡلِكُمۡ
ﲯ
لَمَّا
ﲰ
ظَلَمُواْ
ﲱ
وَجَآءَتۡهُمۡ
ﲲ
رُسُلُهُم
ﲳ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
ﲴ
وَمَا
ﲵ
كَانُواْ
ﲶ
لِيُؤۡمِنُواْۚ
ﲷﲸ
كَذَٰلِكَ
ﲹ
نَجۡزِي
ﲺ
ٱلۡقَوۡمَ
ﲻ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﲼ
١٣
ﲽ
[13] และโดยแน่นอน เราได้ทำลายประชาชาติจากศตวรรษก่อนจากพวกท่านไปแล้ว เมื่อพวกเขาเป็นผู้อธรรม และบรรดารอซูลของพวกเขาได้มายังพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้ง แล้วพวกเขาก็ไม่ศรัทธา เช่นนั้นแหละ เราได้ตอบแทนแก่หมู่ชนที่เป็นอาชญากร
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