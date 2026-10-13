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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 106
Yunus
106
10:106
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين ١٠٦
وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًۭا مِّنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٠٦
وَلَا
ﳋ
تَدۡعُ
ﳌ
مِن
ﳍ
دُونِ
ﳎ
ٱللَّهِ
ﳏ
مَا
ﳐ
لَا
ﳑ
يَنفَعُكَ
ﳒ
وَلَا
ﳓ
يَضُرُّكَۖ
ﳔﳕ
فَإِن
ﳖ
فَعَلۡتَ
ﳗ
فَإِنَّكَ
ﳘ
إِذٗا
ﳙ
مِّنَ
ﳚ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﳛ
١٠٦
ﳜ
[106] และเจ้าอย่าวิงวอนสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺที่ไม่อำนวยประโยชน์แก่เจ้า และไม่ให้โทษแก่เจ้า หากเจ้ากระทำเช่นนั้น แท้จริงเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้อธรรม
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