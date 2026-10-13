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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 104
Yunus
104
10:104
قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولاكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المومنين ١٠٤
قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى شَكٍّۢ مِّن دِينِى فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٤
قُلۡ
ﲥ
يَٰٓأَيُّهَا
ﲦ
ٱلنَّاسُ
ﲧ
إِن
ﲨ
كُنتُمۡ
ﲩ
فِي
ﲪ
شَكّٖ
ﲫ
مِّن
ﲬ
دِينِي
ﲭ
فَلَآ
ﲮ
أَعۡبُدُ
ﲯ
ٱلَّذِينَ
ﲰ
تَعۡبُدُونَ
ﲱ
مِن
ﲲ
دُونِ
ﲳ
ٱللَّهِ
ﲴ
وَلَٰكِنۡ
ﲵ
أَعۡبُدُ
ﲶ
ٱللَّهَ
ﲷ
ٱلَّذِي
ﲸ
يَتَوَفَّىٰكُمۡۖ
ﲹﲺ
وَأُمِرۡتُ
ﲻ
أَنۡ
ﲼ
أَكُونَ
ﲽ
مِنَ
ﲾ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲿ
١٠٤
ﳀ
[104] จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) โอ้มนุษย์เอ๋ย หากพวกท่านสงสัยในศาสนาของฉัน ดังนั้นฉันจะไม่เคารพภักดีอื่นจากอัลลอฮฺ แต่ฉันจะเคารพภักดีอัลลอฮฺผู้ทรงทำให้พวกท่านตาย และฉันได้รับบัญชาให้เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ศรัทธา
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