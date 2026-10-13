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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 103
Yunus
103
10:103
ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذالك حقا علينا ننج المومنين ١٠٣
ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٣
ثُمَّ
ﲙ
نُنَجِّي
ﲚ
رُسُلَنَا
ﲛ
وَٱلَّذِينَ
ﲜ
ءَامَنُواْۚ
ﲝﲞ
كَذَٰلِكَ
ﲟ
حَقًّا
ﲠ
عَلَيۡنَا
ﲡ
نُنجِ
ﲢ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲣ
١٠٣
ﲤ
[103] แล้วเราจะช่วยบรรดารอซูลของเราและบรรดาผู้ศรัทธาให้รอดพ้น เช่นนั้นแหละเป็นหน้าที่เราที่เราจะช่วยบรรดามุอมินให้รอดพ้น
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