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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 102
Yunus
102
10:102
فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين ١٠٢
فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ١٠٢
فَهَلۡ
ﲈ
يَنتَظِرُونَ
ﲉ
إِلَّا
ﲊ
مِثۡلَ
ﲋ
أَيَّامِ
ﲌ
ٱلَّذِينَ
ﲍ
خَلَوۡاْ
ﲎ
مِن
ﲏ
قَبۡلِهِمۡۚ
ﲐﲑ
قُلۡ
ﲒ
فَٱنتَظِرُوٓاْ
ﲓ
إِنِّي
ﲔ
مَعَكُم
ﲕ
مِّنَ
ﲖ
ٱلۡمُنتَظِرِينَ
ﲗ
١٠٢
ﲘ
[102] พวกเขาจะไม่คอยดูสิ่งใด นอกจากการคอยดูเยี่ยงวันทั้งหลายของบรรดาผู้ที่ล่วงลับไปก่อนพวกเขา จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) พวกท่านจงคอยดูเถิด แท้จริงฉันจะเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้คอยดู
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