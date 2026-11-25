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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ya-Sin อายาห์ 77
Ya-Sin
77
36:77
اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين ٧٧
أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن نُّطْفَةٍۢ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌۭ مُّبِينٌۭ ٧٧
أَوَلَمۡ
ﱸ
يَرَ
ﱹ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﱺ
أَنَّا
ﱻ
خَلَقۡنَٰهُ
ﱼ
مِن
ﱽ
نُّطۡفَةٖ
ﱾ
فَإِذَا
ﱿ
هُوَ
ﲀ
خَصِيمٞ
ﲁ
مُّبِينٞ
ﲂ
٧٧
ﲃ
[77] มนุษย์มิได้พิจารณาดูดอกหรือว่าเราได้บังเกิดเขามาจากน้ำอสุจิ แล้วจงดูซิ เขาได้กลายเป็นคู่ปรปักษ์ตัวฉกาจ
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