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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ya-Sin อายาห์ 75
Ya-Sin
75
36:75
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ٧٥
لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌۭ مُّحْضَرُونَ ٧٥
لَا
ﱥ
يَسۡتَطِيعُونَ
ﱦ
نَصۡرَهُمۡ
ﱧ
وَهُمۡ
ﱨ
لَهُمۡ
ﱩ
جُندٞ
ﱪ
مُّحۡضَرُونَ
ﱫ
٧٥
ﱬ
[75] พวกมันไม่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ พวกเขาจะถูกนำมาปรากฏตัวเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อพวกมัน
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