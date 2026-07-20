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Ya-Sin
75
36:75
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ٧٥
لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌۭ مُّحْضَرُونَ ٧٥
لَا
يَسۡتَطِيعُونَ
نَصۡرَهُمۡ
وَهُمۡ
لَهُمۡ
جُندٞ
مُّحۡضَرُونَ
٧٥
[75] พวกมันไม่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ พวกเขาจะถูกนำมาปรากฏตัวเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อพวกมัน
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การไตร่ตรองไม่ได้เป็นตัวแทนของความคิดเห็นของ Quran.com และไม่ควรนำออกจากบริบท
Hammad Fahim
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อายะห์ 36:50-83
Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh!
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