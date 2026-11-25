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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ya-Sin อายาห์ 71
Ya-Sin
71
36:71
اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون ٧١
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَـٰمًۭا فَهُمْ لَهَا مَـٰلِكُونَ ٧١
أَوَلَمۡ
ﱁ
يَرَوۡاْ
ﱂ
أَنَّا
ﱃ
خَلَقۡنَا
ﱄ
لَهُم
ﱅ
مِّمَّا
ﱆ
عَمِلَتۡ
ﱇ
أَيۡدِينَآ
ﱈ
أَنۡعَٰمٗا
ﱉ
فَهُمۡ
ﱊ
لَهَا
ﱋ
مَٰلِكُونَ
ﱌ
٧١
ﱍ
[71] และพวกเขามิได้พิจารณาดูดอกหรือเราได้สร้างปศุสัตว์ขึ้นมาเพื่อพวกเขาจากสิ่งที่มือของเราได้ทำขึ้น แล้วพวกเขาก็ได้ครอบครองมัน
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Tafsir Fathul Majid
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