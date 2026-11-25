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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ya-Sin อายาห์ 69
Ya-Sin
69
36:69
وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين ٦٩
وَمَا عَلَّمْنَـٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُۥٓ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌۭ وَقُرْءَانٌۭ مُّبِينٌۭ ٦٩
وَمَا
ﲺ
عَلَّمۡنَٰهُ
ﲻ
ٱلشِّعۡرَ
ﲼ
وَمَا
ﲽ
يَنۢبَغِي
ﲾ
لَهُۥٓۚ
ﲿﳀ
إِنۡ
ﳁ
هُوَ
ﳂ
إِلَّا
ﳃ
ذِكۡرٞ
ﳄ
وَقُرۡءَانٞ
ﳅ
مُّبِينٞ
ﳆ
٦٩
ﳇ
[69] เรามิได้สอนกวีนิพนธ์แก่เขา (มุฮัมมัด) และไม่เหมาะสมแก่เขา(ที่จะเป็นกวี)คัมภีร์นี้มิใช่อื่นใดเลย นอกจากเป็นข้อตักเตือนและเป็นคัมภีร์อันชัดแจ้ง
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