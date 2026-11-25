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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ya-Sin อายาห์ 62
Ya-Sin
62
36:62
ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون ٦٢
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّۭا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا۟ تَعْقِلُونَ ٦٢
وَلَقَدۡ
ﱺ
أَضَلَّ
ﱻ
مِنكُمۡ
ﱼ
جِبِلّٗا
ﱽ
كَثِيرًاۖ
ﱾﱿ
أَفَلَمۡ
ﲀ
تَكُونُواْ
ﲁ
تَعۡقِلُونَ
ﲂ
٦٢
ﲃ
[62] และโดยแน่นอน มันได้ทำให้หมู่ชนจำนวนมากของพวกเจ้าหลงทาง ทำไมพวกเจ้าจึงไม่ใช้สติปัญญาใคร่ครวญเล่า?
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