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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ya-Sin อายาห์ 57
Ya-Sin
57
36:57
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ٥٧
لَهُمْ فِيهَا فَـٰكِهَةٌۭ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ٥٧
لَهُمۡ
ﱑ
فِيهَا
ﱒ
فَٰكِهَةٞ
ﱓ
وَلَهُم
ﱔ
مَّا
ﱕ
يَدَّعُونَ
ﱖ
٥٧
ﱗ
[57] สำหรับพวกเขาในสวนสวรรค์นั้นจะมีผลไม้ (หลากชนิด) และสำหรับพวกเขาจะมีสิ่งที่พวกเขาต้องการ
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คำตอบ
กิรอต
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลอนปัจจุบัน