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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ya-Sin อายาห์ 55
Ya-Sin
55
36:55
ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ٥٥
إِنَّ أَصْحَـٰبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِى شُغُلٍۢ فَـٰكِهُونَ ٥٥
إِنَّ
ﱁ
أَصۡحَٰبَ
ﱂ
ٱلۡجَنَّةِ
ﱃ
ٱلۡيَوۡمَ
ﱄ
فِي
ﱅ
شُغُلٖ
ﱆ
فَٰكِهُونَ
ﱇ
٥٥
ﱈ
[55] แท้จริง ในวันนั้นชาวสวรรค์จะอยู่ในกิจกรรมอันสุขสำราญ
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Tafsir Fathul Majid
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