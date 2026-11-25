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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ya-Sin อายาห์ 54
Ya-Sin
54
36:54
فاليوم لا تظلم نفس شييا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ٥٤
فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌۭ شَيْـًۭٔا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٤
فَٱلۡيَوۡمَ
ﳑ
لَا
ﳒ
تُظۡلَمُ
ﳓ
نَفۡسٞ
ﳔ
شَيۡـٔٗا
ﳕ
وَلَا
ﳖ
تُجۡزَوۡنَ
ﳗ
إِلَّا
ﳘ
مَا
ﳙ
كُنتُمۡ
ﳚ
تَعۡمَلُونَ
ﳛ
٥٤
ﳜ
[54] ในวันนั้นไม่มีชีวิตใด (ผู้ใด) จะถูกอยุติธรรมแต่ประการใด และพวกเจ้าจะไม่ได้รับการตอบแทน นอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้ปฏิบัติไว้
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